Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто обратился в отделение неотложной помощи больницы Сан-Карло-ди-Нанси в Риме с жалобой на сильные боли в груди. В итоге был госпитализирован с подозрением на перикардит. Об этом со ссылкой на источники в итальянском военном ведомстве сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Крозетто находится под пристальным вниманием сотрудников больницы и уже успел пройти коронографию сердца. По мнению врачей, министр находится "в очень хорошей форме и мог быть выписан позже в тот же день", но сам Крозетто настоял на тщательной проверке во избежание проблем со здоровьем.

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