Венгрия готовит соглашение со Швецией по вопросу вступления в НАТО

Венгрия готовит крупный военно-промышленный контракт со Швецией, который может открыть этой стране путь в НАТО. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники интернет-издание Index. Также оно сообщает о подготовке шведским посольством к визиту премьер-министра страны Ульфа Кристерссона в Будапешт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последние недели между правительствами Швеции и Венгрии велись интенсивные переговоры, и в настоящее время готовится крупный контракт между военно-промышленными предприятиями", - отметило издание.

Оно предположило, что соглашение может касаться шведских истребителей Gripen, которые уже используются венгерскими ВВС. У Венгрии есть 14 таких самолетов, арендованных у Швеции. Срок договора об их аренде истекает в 2026 году, после чего они перейдут в собственность Венгрии. Index также сообщило, что "посольство Швеции в Венгрии уже активно готовится к приезду премьер-министра, поэтому визит можно ожидать в ближайшее время". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить, в частности, прием его страны в НАТО.

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