СМИ сообщили о предложенном США прекращении огня в Газе

США предложили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в войне Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, в которой предупредили об угрозе проведения Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg ознакомившись с копией документа.

В тексте резолюции говорится, что наступление израильских сил в Рафахе "привело бы к дальнейшему ущербу гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что имело бы серьезные последствия для мира и безопасности региона".

Bloomberg отмечает, что этот проект следует за сигналами от США о том, что они, вероятно, заблокируют подготовленную Алжиром резолюцию с требованием немедленного прекращения огня, что может поставить под угрозу переговоры о паузе в войне. Голосование может состояться 20 февраля.

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