Еврокомиссия хочет установить в штаб-квартире систему для защиты от дронов

Еврокомиссия (ЕК) планирует установить в своей штаб-квартире в Брюсселе систему для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники в ЕК сообщили европейской версии газеты Politico.

"Несанкционированные полеты БПЛА в непосредственной близости от уязвимых государственных зданий потенциально могут представлять угрозу", - сказал в беседе с Politico неназванный представитель ЕК. "Комиссия вместе с другими заинтересованными сторонами и властями [Бельгии] рассматривает возможные меры для устранения этой угрозы", - добавил он.

По сведениям двух источников Politico, ЕК начала искать компании, которые смогут поставить оборудование для защиты штаб-квартиры от дронов. Собеседники издания не стали комментировать, какое именно это может быть оборудование, однако уточнили, что система будет предназначена для предотвращения возможных физических атак, а также шпионажа с использованием БПЛА.

Ранее сотрудники ЕК и других органов ЕС при работе с конфиденциальной информацией даже на высоких этажах зданий закрывали шторы или жалюзи из-за опасений, что с беспилотника можно сфотографировать людей, документы или заснять секретные встречи, пишет Politico. По информации газеты, ЕК подготовила документы и разработала инструкции по борьбе с БПЛА. В прошлом году Брюссель также ввел меры по контролю за полетами беспилотников.

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