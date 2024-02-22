СМИ узнали, кого Байден поддержит в гонке за пост генсека НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом источник в американской администрации сообщил Politico.

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщало, что Рютте готовы поддержать более 20 союзников Нидерландов по НАТО, или две трети от членов военного блока. По данным источника издания в администрации США, поддержка кандидатуры Рютте Байденом, вероятно, побудит больше союзников поддержать его.

Вместе с этим Politico отмечает, что при избрании нидерландский премьер "встанет на путь столкновения с Россией", также ему придется преодолеть скептицизм республиканцев в отношении НАТО и коллективной безопасности.

Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга истечет в октябре 2024 года, свой пост он занимает с 2014 года.

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