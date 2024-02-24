В США предрекли самую долгую и дорогостоящую президентскую гонку в истории страны

Президентская гонка действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа может стать самой дорогостоящей в истории США, кроме того, она может стать также самой долгой в истории государства. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент Байден и Дональд Трамп могут стать самой старой парой кандидатов в президенты в истории США. Они находятся на пути к тому, что может стать самой продолжительной всеобщей избирательной кампанией за всю историю", - говорится в сообщении издания.

Газета также подчеркивает, что избирательный цикл предстоящих в США президентских выборов "будет самым дорогим за всю историю, отчасти из-за ожесточенной президентской гонки и борьбы за конгресс".

Как пишет издание, ожидается, что расходы на политическую рекламу вырастут до $10,2 млрд в избирательном цикле 2023-2024 годов, что на 13% больше, чем в 2019-2020 годах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!