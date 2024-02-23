В КНДР призвали лишить США мандата в совбезе ООН

Соединенные Штаты лишились своего морального права на место постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за блокирования проекта резолюции по урегулированию конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В результате более 100 дней ближневосточного кризиса, окропленного кровью невинных палестинцев, мир пришел к выводу, что Соединенным Штатам больше не место в Совете Безопасности ООН, чье призвание - обеспечивать международную безопасность и мир", - заявил замминистра.

Он пояснил, что 20 февраля США использовали право вето в отношении резолюции, представленной Алжиром и "отражавшей единодушное мнение международного сообщества о необходимости немедленно остановить массовые зверские убийства" палестинского населения израильской стороной.

"США признали себя соучастником бесчеловечных преступлений Израиля, который превратил сектор Газа в братскую могилу и ад, убив десятки тысяч палестинцев, поскольку единственные из членов СБ ООН проголосовали против [резолюции]", - добавил Ким Сон Гён. Этим США "снова безжалостно растоптали стремление международного сообщества к миру под абсурдным предлогом", что это может оказать негативное влияние на переговоры об освобождении заложников, указал замминистра.

По его словам, в Вашингтоне "совершенно не считаются с человеческими жертвами в других странах в погоне за своими корыстными геополитическими интересами и гегемонией".

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