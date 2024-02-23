Стало известно, когда парламент Венгрии изберет нового президента

Выборы нового президента Венгрии состоятся в первый день весенней сессии парламента 26 февраля. Об этом сообщил лидер фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш после заседания комитета палаты, который определяет повестку дня работы депутатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом обсуждения этого вопроса в комитете палаты сегодня утром выборы главы государства состоятся в венгерском парламенте 26 февраля", - написал лидер фракции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правящие партии - ФИДЕС и христианские демократы - выдвинули кандидатом на пост президента Венгрии председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Он должен сменить в должности главы государства Каталин Новак, объявившую об отставке на фоне скандала с помилованием человека, пытавшегося выгородить преступника-педофила.

Коалиция двух правящих партий обладает в парламенте большинством в две трети голосов, и никто не сомневается, что кандидатура 67-летнего Шуйока будет одобрена. Оппозиционные партии также выдвинули своих кандидатов, но заручиться необходимой поддержкой для победы на выборах они не смогут.

Президента Венгрии в соответствии с конституцией избирает парламент. Он считается политической фигурой, которая должна объединять всех венгров, именно в этом граждане страны видят его главную роль. В то же время его властные полномочия ограничены (он подписывает законы, определяет дату выборов, назначает судей и тому подобное). Венгрия является парламентской республикой, основная власть находится в руках премьер-министра и правительства.

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