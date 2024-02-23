https://news.day.az/world/1639785.html В ЕС заявили о важности сохранения диалога с Россией
В ЕС заявили о важности сохранения диалога с Россией
Евросоюз убежден, что важно сохранять каналы коммуникации с Россией открытыми. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Каналы коммуникации важны, и мы должны сохранять эти каналы открытыми, чтоб передавать наши позиции", - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре