В ЕС заявили о важности сохранения диалога с Россией

Евросоюз убежден, что важно сохранять каналы коммуникации с Россией открытыми. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каналы коммуникации важны, и мы должны сохранять эти каналы открытыми, чтоб передавать наши позиции", - сказал он.

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