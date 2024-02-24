Япония и КНР ведут негласные консультации

Власти Японии и Китая с прошлого месяца ведут негласные консультации по ситуации со сбросом очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил японский телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, в онлайн-консультациях с японской стороны принимают участие, в частности, специалисты национального атомного регулятора, представители МИД и министерства охраны окружающей среды, а с китайской - чиновники заинтересованных ведомств.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подтверждают соответствие заданным параметрам.

Процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа прошлого года полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничения введены до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.

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