Французский фермер обвинил Макрона в кризисе сельского хозяйства

Сельское хозяйство Франции сейчас переживает кризис, ситуация усугубилась после избрания нынешнего президента страны Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, об этом 24 февраля рассказал "Известия" производитель меда во время протеста на сельскохозяйственной выставке в Париже.

Он подчеркнул, что кризис сельского хозяйства коснулся всей Европы, однако во Франции так продолжаться больше не может. По его словам, ситуация сложная и простого решения у нее нет.

"Нужно, чтобы вся Европа мобилизовалась, чтобы мы все объединились. Сегодня сельское хозяйство находится под угрозой, потому что есть нормы, которые перевернуты с ног на голову. Вместо того, чтобы делать просто, люди делают сложно. Зачем, когда надо наоборот?" - сказал мужчина.

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