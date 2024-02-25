Маска обвинили в нарушении обязательств перед США

Председатель спецкомитета Палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США. Об этом написала газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Галлахер утверждает, что SpaceX, вероятно, не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване и его окрестностях.

По данным издания, SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским министерствам широкополосный доступ к интернету по всему миру. На программу Starshield американские власти направили более 100 миллионов долларов. Галлахер призвал SpaceX внести ясность в ситуацию с доступностью интернета на Тайване к 8 марта.

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