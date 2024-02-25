Белый дом заподозрили в финансировании связанного с ХАМАС агентства ООН

Представители Республиканской партии в Палате представителей США начали расследование о финансировании Белым домом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после обвинений, связанных с пособничеством ХАМАС со стороны сотрудников агентства. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Председатель Комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и республиканцы из Комитета по надзору начинают расследование в связи с решением администрации Байдена восстановить финансирование БАПОР в свете недавних событий. Сообщается, что некоторые сотрудники агентства активно участвовали в террористических атаках против Израиля и похищении людей 7 октября 2023 года", - говорится в пресс-релизе Комитета по надзору.

В этом же сообщении республиканцы просят госсекретаря Энтони Блинкена предоставить все документы и сообщения "между любым должностным лицом Госдепартамента США и Белым домом" с 2021 года, когда администрация Байдена приняла решение возобновить финансирование БАПОР впервые с 2018 года. Республиканцы подчеркивают, что на фоне последних событий финансирование агентства Белым домом в 2021 году требует "более пристального внимания".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!