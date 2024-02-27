Генсек ООН объявил о новой программе организации

Генеральный секретарь ООН объявил о запуске программы по вопросам защиты прав человека, инициатива будет направлена на ее повсеместное соблюдение государствами-членами. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии 55-й сессии Совета ООН по правам человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Страны в первую очередь несут ответственность за защиту и обеспечение прав человека... Я запускаю общесистемную программу по вопросу защиты (прав человека. - Прим. ред.) совместно с верховным комиссаром по правам человека", - сообщил Гутерриш.

По словам генсека ООН, новая инициатива, среди прочего, подразумевает "полный запрет" на летальное автономное оружие, которое может причинить вред людям без участия человека.

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