В Брюсселе начались столкновения фермеров с полицией

Полиция в Брюсселе использует водометы, чтобы потушить горящие тракторные покрышки и тюки соломы близ площади Шумана на подходе к зданиям учреждений ЕС, где сельхозпроизводители устроили в понедельник акцию протеста, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По сообщению телеканала RTBF, над "европейским кварталом" бельгийской столицы, куда утром устремились сотни тракторов, поднимается черный дым.

Вокруг институтов ЕС развернуто специальное полицейское подразделение по борьбе с беспорядками. Представитель полиции сообщил бельгийским СМИ, что "обстановка накаляется сильнее, чем предполагалось". Силы порядка вызвали подкрепление.

Ранее части тракторной колонны удалось прорвать полицейскую баррикаду, преграждавшую подъезд к "европейскому кварталу", теперь фермеры, блокированные полицией, разводят огонь и пытаются пробиться непосредственно к зданиям Еврокомиссии и Совета ЕС.

Движение транспорта в районе площади Шуман перекрыто, местные поезда и поезда метро не останавливаются на подземном вокзале "Шуман".

Журналистов предупредили, что они не попадут в понедельник в пресс-зал Еврокомиссии и смогут участвовать в ежедневном брифинге ЕК только онлайн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!