ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует - спикер парламента Армении
ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа: какова зона ее ответственности? Пока нет ответа на этот вопрос, ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует", - сказал он.
Симонян добавил, что в случае приостановки членства республики в организации, Армения будет обеспечивать свою безопасность любыми доступными способами.
По его словам, альтернативой этой организации могут быть "любые способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны".
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