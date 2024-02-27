ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа: какова зона ее ответственности? Пока нет ответа на этот вопрос, ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует", - сказал он.

Симонян добавил, что в случае приостановки членства республики в организации, Армения будет обеспечивать свою безопасность любыми доступными способами.

По его словам, альтернативой этой организации могут быть "любые способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны".

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