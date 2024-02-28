Фон дер Ляйен оценила угрозу войны для Евросоюза

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что угроза войны для Евросоюза "не неизбежна, но и не невозможна". Она призвала государства-члены ЕС "быть готовыми" к такому развитию событий, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Не следует преувеличивать риски войны, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа должна стремиться разрабатывать и производить "следующее поколение боевых возможностей для победы в военных действиях".

"Это означает резкое увеличение нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет", - подчеркнула глава ЕК.

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