Штормовой ветер разрушил глэмпинг на востоке России

Сахалин и Курильские острова оказались во власти шторма. Неистовый ветер уже причинил немалые разрушения. Под его удар в том числе попал туристический комплекс на берегу Итурупа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Укрепленные шатры не выдержали напора стихии. Покрытие сорвало с каркасов и разметало по сторонам. И это несмотря на то, что конструкции были рассчитаны на любую погоду - глэмпингу полагалось работать круглый год.

Шторм также заставил отказаться от полетов между Курилами и Сахалином. Несколько рейсов уже перенесли на более поздний срок в расчете на улучшение погоды.

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