Армения направила ноту России
Министерство иностранных дел Армении направило ноту протеста России.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал на правительственном часе в парламенте Армении министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
В качестве причины было указано нарушение российской стороной положений статьи действующего межгосударственного соглашения между РА и РФ в сфере телекоммуникаций
"Действующее межгосударственное соглашение между Арменией и Россией нуждается в дополнительной разработке или редактировании. Через два месяца после обсуждений между официальными лицами двух стран снова было зафиксировано нарушение", - подчеркнул министр.
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