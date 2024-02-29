ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о доставке помощи в Газу

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу", - отметил представитель руководства палестинского движения, слова которого привел телеканал. О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.

Он выразил надежду, что многосторонние переговоры, ведущиеся в Париже с участием Египта, Катара, США и Израиля, "возможно приведут к выходу из войны [в секторе Газа]". По словам представителя руководства ХАМАС, "без прекращения огня в секторе не будет никакого обмена с Израилем заложников [на палестинских заключенных]". "Это, - подчеркнул он, - является главной точкой разногласий [между движением и израильской стороной]".

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