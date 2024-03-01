Финляндия направит на учения НАТО 12 истребителей F/A-18 Hornet

Финляндия намерена направить для участия в учениях НАТО Nordic Response 12 истребителей F/A-18 Hornet. Военные учения пройдут с 4 по 15 марта в Норвегии, сообщили финские ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В учениях примут участие 12 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet и около 250 человек из состава ВВС", - следует из сообщения.

Отмечается, что в учениях примут участие свыше ста самолетов из стран-членов НАТО, в частности, Швеция, Норвегия, Финляндия. При этом в учениях будут задействованы самолеты-заправщики, боевые и транспортные вертолеты.

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