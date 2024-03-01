Дональд Трамп сравнил наплыв мигрантов в США с войной

Наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных штатов с Мексикой является результатом политики президента США Джо Байдена, а его последствия можно сравнить с войной. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп в ходе визита в Техас, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это вторжение Джо Байдена. Это вторжение Байдена в течение последних трех лет", - подчеркнул Трамп, выступая в городе Игл-Пасс, где наплыв мигрантов спровоцировал пограничный кризис.

Бывший президент также добавил, что происходящее "напоминает войну" и объявил Байдена ответственным за преступления, которые совершают мигранты на территории США, назвав действующего главу страны худшим президентом, который когда-либо был у этой страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!