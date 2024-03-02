Дрон попал в многоэтажку в Одессе

В Одессе в результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли два человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины по состоянию на утро субботы, 2 марта.

Спасатели достали из-под завалов тела двух погибших. Еще семь человек пострадали, среди них - ребенок.

"Сейчас есть данные, что на связь не выходят семь жителей многоэтажки. К поискам привлечены кинологи", - заявили в ведомстве.

На месте также работают психологи, развернуты пункты обогрева, поскольку в результате обстрела без теплоснабжения остались около 10 многоквартирных домов.

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