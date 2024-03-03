Спецназ Германии проводит операцию в Берлине

Германский спецназ проводит операцию в Берлине. Как передает Day.Az, об этом пишет немецкая газета Bild.

Как сообщает издание, операция проходит в районе Фридрихсхайн. Она проводится в рамках дела о поиске террористов "Фракции Красной армии" (RAF).

"При этом слышны выстрелы", - сказано в сообщении.

По информации Bild, задержаны не менее двух человек. Информация о пострадавших не поступала.

17 февраля сообщалось, что немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека - мужчина и женщина.

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