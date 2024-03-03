https://news.day.az/world/1641914.html Спецназ Германии проводит операцию в Берлине
Спецназ Германии проводит операцию в Берлине
Германский спецназ проводит операцию в Берлине. Как передает Day.Az, об этом пишет немецкая газета Bild.
Как сообщает издание, операция проходит в районе Фридрихсхайн. Она проводится в рамках дела о поиске террористов "Фракции Красной армии" (RAF).
"При этом слышны выстрелы", - сказано в сообщении.
По информации Bild, задержаны не менее двух человек. Информация о пострадавших не поступала.
17 февраля сообщалось, что немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека - мужчина и женщина.
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