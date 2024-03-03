Хуситы пообещали продолжить атаки на британские суда в Аденском заливе

Йеменские хуситы в воскресенье пообещали продолжить атаки на британские суда в Аденском заливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает канал "Аль-Джазира".

"Йемен продолжит топить британские суда, и любые последствия или другой ущерб будут записаны на счет Великобритании", - заявил высокопоставленный представитель хуситов Хуссейн Аль-Эззи.

Он обвинил Великобританию в том, что она "атакует Йемен и в партнерстве с США обеспечивает продолжающиеся преступления в секторе Газа против мирных граждан".

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