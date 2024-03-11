В Армении подготовлен проект концепции конституционных реформ

В Армении уже подготовлен проект концепции конституционных реформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Министерстве юстиции Армении.

В ведомстве не уточнили, какие статьи Конституции страны предполагается пересмотреть, но отметили, что в проект концепции включены вопросы, связанные с формой правления, охватом полномочий президента, устранением взаимосвязи между 2 и 3 главами, и в главе о фундаментальных правах человека есть пункты, касающиеся упоминания социальных, экономических и культурных прав.

Проект также включает создание государственных органов и автономных структур. Для ряда должностей также введены цензы резидентуры и гражданства.

В проекте также есть пункт, предусматривающий передачу государственных полномочий частным структурам.

Комиссию по конституционным реформам возглавляет юрист Давид Акопян. Полный состав комиссии не разглашается.

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