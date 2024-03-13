Захарова прошлась по французским покровителям Еревана

В Ереване не осознают истинных намерений французских покровителей.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает в среду Day.Az.

"Создается ощущение, что в Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, просто не осознают ни истинных намерений французских, так называемых, покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе. Наивно полагают, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении, - сказала она. - Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были контрактные обязательства, и где она обязана была это делать, так как за это получала деньги".

По словам Захаровой, прикрываясь фальшивыми заверениями в солидарности, словами о мире, к сожалению, и нынешние французские власти руководствуются отнюдь не интересами Армении, что очевидно, и отнюдь не интересами армянского народа.

"Они руководствуются своими уязвленными геополитическими амбициями, антироссийскими установками, а будущее Армении и всего Южного Кавказа является для Парижа просто инструментом, разменной монетой, одним из способов поддержания собственного благополучия, сохранения своего реноме, в том числе и на фоне гибридной войны с нашей страной", - добавила она.

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