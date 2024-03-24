https://news.day.az/world/1647018.html В Ереване вооруженные люди ворвались в участок полиции - ВИДЕО
В Ереване вооруженные люди ворвались в участок полиции - ВИДЕО
Вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции Еревана.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
По предварительным данным, рядом со зданием была взорвана граната.
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