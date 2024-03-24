В Ереване вооруженные люди ворвались в участок полиции

Вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции Еревана.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

По предварительным данным, рядом со зданием была взорвана граната.

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