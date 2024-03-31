Конгрессмен США призвал нанести ядерный удар по сектору Газа

Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг во время встречи с избирателями штата Мичиган призвал нанести ядерный удар по сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова конгрессмена в воскресенье, 31 марта, публикует издание The Washington Post.

По имеющейся информации, Уолберг заявил, что в секторе Газа "все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим". Примечательно, что как только журналисты американского издания обратились в офис Уолберга за разъяснениями, там ответили, что конгрессмен говорил метафорически.

30 марта США одобрили поставки Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов.

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