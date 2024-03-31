Нетаньяху заявил о ликвидации более 200 радикалов в больнице "Аш-Шифа" в Газе

Израильские военные ликвидировали более 200 вооруженных радикалов в ходе операции в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В "Аш-Шифе" мы уничтожили более 200 террористов", - сказал он.

По словам премьера, больница "Аш-Шифа" была превращена в "центральный террористический штаб ХАМАС". Он отметил "действия ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) в "Аш-Шифе", назвав их "образцовыми". Нетаньяху добавил, что в течение операции в районе больницы были задержаны "несколько сотен" вооруженных радикалов.

Армия Израиля начала "точечную оперативную деятельность" на территории медицинского центра "Аш-Шифа" две недели назад. Военные отмечают, что "предотвращают причинение вреда гражданским лицам, пациентам, медицинским бригадам и оборудованию". В предыдущий раз ЦАХАЛ проводил рейд на территории "Аш-Шифы" в середине ноября 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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