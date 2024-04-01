Трамп выбирает вице-президента из десятка человек

Дональд Трамп, гарантировавший себе выдвижение кандидатом от Республиканской партии на высший государственный пост США, выбирает напарника в предвыборной гонке и претендента на пост вице-президента из десятка политиков, включая конгрессменов и сенаторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Politico.

По словам ее источников, предвыборный штаб Трампа нанял фирму для проведения проверок биографии кандидатов. В их числе сейчас бывший член Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Тулси Габбард, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, сенаторы Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) и Тим Скотт (республиканец от штата Южная Каролина). В списке также член Палаты представителей Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк), конгрессмен Байрон Доналдс (республиканец от Флориды) и сенатор Марко Рубио (республиканец от Флориды).

По сведениям газеты, ожидается, что Трамп будет выбирать своего напарника по предвыборной гонке в течение нескольких месяцев. Республиканец в последние недели в положительном ключе отзывался о Габбард и Стефаник. Он отмечал, что считает Вэнса "бойцом".

Габбард в феврале 2023 года на митинге в Вашингтоне заявила, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом "охотно продолжает эскалацию напряженности". Она выступила против "новой холодной войны с Китаем и Россией". Вэнс в марте текущего года представил законопроект, предусматривающий введение ограничений на поставку некоторых видов американских вооружений на Украину в случае невыполнения рекомендаций генинспектора Пентагона. Он выражал мнение, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки при любых мирных договоренностях по Украине.

Вэнс сообщил журналистам издания, что он был бы готов стать претендентом на пост вице-президента. Сенатор уточнил, что Трамп пока не обращался к нему с таким предложением.

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