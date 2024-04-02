Израиль усиливает меры безопасности в посольствах

Израильские власти усиливают меры безопасности в своих посольствах и дипмиссиях по всему миру после того, как по иранскому консульству в Дамаске был нанесен удар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Ynet.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северных границах страны, где уже около полугода продолжается противостояние с ливанским шиитским движением "Хезболлах". В ведомстве добавили, что он посетил штаб Северного командования ЦАХАЛа, где провел совещание с командующим составом армии и членами Генштаба для "оценки ситуации".

При этом в пресс-службе ЦАХАЛ в понедельник отказались комментировать информацию о нанесении израильскими военными удара по Дамаску. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответил по телефону на запрос ТАСС представитель армейского ведомства.

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