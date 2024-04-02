США, Южная Корея и Япония провели совместные учения авиации

Военные Республики Корея, США и Японии провели первые в этом году трехсторонние учения авиации к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджудо в связи с развертыванием американского стратегического бомбардировщика B-52H. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Совместные маневры прошли в районе, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Южной Кореи и Японии. Отмечается, что они были проведены с целью повышения потенциала сдерживания в ответ на растущую ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР.

В Сеуле отметили, что эти трехсторонние учения прошли в соответствии с договоренностями саммита в Кэмп-Дэвиде 2023 года. Нынешние маневры стали первыми в этом году. Южная Корея задействовала истребители F-15K, американская сторона - также истребители F-16. Япония - самолеты F-2.

Республика Корея, США и Япония намерены и впредь укреплять сотрудничество для реагирования на угрозы со стороны КНДР, говорится в сообщении министерства обороны.

По оценкам Сеула, 2 апреля КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря.

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