Кейт Миддлтон рассказала об онкологическом диагнозе не по своей воле

Видео, в котором Кейт Миддлтон признается, что больна раком, было записано вынужденно. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания утверждает, что супруга наследника британского престола рассказала о болезни не по своей воле. По его сведениям, в Кенсингтонском дворце узнали об утечке ее медицинской информации. Чтобы опередить прессу и предотвратить публикацию онкологического диагноза, Миддлтон пришлось самой раскрыть подробности, которые она рассчитывала сохранить в секрете.

"Какова бы ни была причина, всеобщие похвалы, обрушившиеся на Кейт, подтверждают, что это было верным решением", - считает источник. Он не уточнил, при каких обстоятельствах были похищены данные и каким образом об этом узнали во дворце.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!