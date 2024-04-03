Мощное землетрясение у берегов Тайваня привело к разрушениям

В результате произошедшего в среду у побережья Тайваня мощного землетрясения некоторые здания на острове накренились, другие оказались разрушены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают китайские СМИ.

По данным тайваньского Центра управления чрезвычайными ситуациями, в результате толчков на острове обрушились не менее 26 зданий, обитатели семи из них оказались в ловушке, более 90 тыс. домохозяйств на острове остались без электроснабжения.

К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия. Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила, что она дала указание разобраться в ситуации и как можно скорее оценить последствия, а также оказать необходимую помощь местным органам власти.

Пекин предложил помощь в ликвидации последствий, сообщила представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Соответствующие стороны на материке крайне обеспокоены и выражают свои искренние соболезнования тайваньским соотечественникам, пострадавшим в результате стихийного бедствия", - сказала она.

Чжу Фэнлянь добавила, что в КНР "уделяют пристальное внимание ситуации со стихийным бедствием и готовы оказать помощь в ликвидации последствий".

Пока сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Китайские сейсмологи ранее сообщили, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья тайваньского уезда Хуалянь в 07:58 по местному времени (03:58 по бакинскому времени) 3 апреля на глубине 12 километров. За первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой до 6.

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