Захарова ответила на претензии Армении по поводу деятельности ОДКБ

Заявления, что Москва и ОДКБ не помогли Армении во время обострения в регионе - ложь, Ереван принимал решения по Карабаху под влиянием НАТО.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Я обвиняю во лжи всех, кто исповедует и распространяет идею вины России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху. Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом", - подчеркнула она.

По ее словам, новое обострение между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно влиять на ситуацию в регионе и в стране.

Отметим, что, как ранее сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью греческой газете "Катимерини", его страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ.

"Организация Договора о коллективной безопасности, по нашей оценке, не выполнила свои обязательства по безопасности перед Республикой Армения, особенно в период 2021-2022 годов. Практический результат (этой политики ОДКБ) заключается в том, что мы фактически заморозили свое участие в организации", - заявил он.

Пашинян упомянул, что по состоянию на сентябрь 2023 года у Армении нет постоянного представителя в ОДКБ.

"Мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высшем уровне. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", - добавил он.

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