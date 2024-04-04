В Великобритании выступили за увеличение расходов на оборону странами НАТО

Страны - члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону в свете конфликта на Украине и более напряженной обстановки в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Союзникам необходимо активизировать усилия и выделить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и в свете более опасной [обстановки] в мире", - сказал руководитель Форин оффиса в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что НАТО "должна поддерживать" уровень "критической помощи Украине", которая "ближе к НАТО, чем когда-либо". Как говорится в распространенном МИД Великобритании заявлении, Кэмерон на встрече призовет союзников по НАТО присоединиться к инициативам Лондона по закупке ракет и боеприпасов натовских стандартов для Вооруженных сил Украины.

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