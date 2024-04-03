Израиль планирует провести операцию в Рафахе

Израиль намерен провести наземную операцию в Рафахе, другого выбора не остается. Об этом заявил на брифинге представитель израильского посольства в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израильская армия до сих пор не входит в Рафах. Ведется дискуссия в Израиле и с нашими партнерами, а также другими структурами, как это сделать. В дальнейшем, я думаю, у нас выбора не будет", - сказал он.

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