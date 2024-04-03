https://news.day.az/world/1649359.html Сильный пожар в Анкаре - ФОТО
Сильный пожар в Анкаре - ФОТО
Сильный пожар вспыхнул на территории с шинными отходами в Анкаре (Турция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, ведутся работы по тушению пожара.
Помимо пожарных, на месте происшествия задействованы медицинские бригады и сотрудники полиции.
О жертвах и пострадавших ничего не сообщается.
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