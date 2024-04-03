Сильный пожар в Анкаре

Сильный пожар вспыхнул на территории с шинными отходами в Анкаре (Турция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, ведутся работы по тушению пожара.

Помимо пожарных, на месте происшествия задействованы медицинские бригады и сотрудники полиции.

О жертвах и пострадавших ничего не сообщается.

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