Пашинян игнорирует инаугурацию Путина

Решение о присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на инаугурации президента РФ Владимира Путина пока не принято.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

"Если будет решение об участии в инаугурации, то об этом общественности будет объявлено. На данный момент больше добавить нечего", - сказал Костанян.

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