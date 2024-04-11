В России задержан армянин, устроивший стрельбу со смертельным исходом

В Волгоградской области РФ задержан 37-летний уроженец Армении Марзпетуни Галустян, хладнокровно застреливший посетителя ночного клуба в городе Ишимбае республики Башкирия.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, кровавое преступление произошло в ночь с 5 на 6 апреля.

Следственный комитет России сообщает, что подозреваемого доставляют к следователю.

По версии следствия, в ночь на 6 апреля в кафе произошел конфликт между двумя пьяными компаниями. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников ссоры выстрелил из пистолета. Пуля, выпущенная Галустяном, попала в голову 23-летнему посетителю кафе, не участвовавшему в конфликте. Несмотря на усилия медиков, он не выжил от полученного ранения.

После стрельбы подозреваемый скрылся.

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