В России задержан армянин, устроивший стрельбу со смертельным исходом - ФОТО
В Волгоградской области РФ задержан 37-летний уроженец Армении Марзпетуни Галустян, хладнокровно застреливший посетителя ночного клуба в городе Ишимбае республики Башкирия.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, кровавое преступление произошло в ночь с 5 на 6 апреля.
Следственный комитет России сообщает, что подозреваемого доставляют к следователю.
По версии следствия, в ночь на 6 апреля в кафе произошел конфликт между двумя пьяными компаниями. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников ссоры выстрелил из пистолета. Пуля, выпущенная Галустяном, попала в голову 23-летнему посетителю кафе, не участвовавшему в конфликте. Несмотря на усилия медиков, он не выжил от полученного ранения.
После стрельбы подозреваемый скрылся.
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