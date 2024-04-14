США готовы отразить любую атаку по территории Израиля

Соединенные Штаты готовы помочь Израилю перехватить любые пуски по его территории на фоне ожиданий ответного удара Ирана после обстрела израильской армией иранского консульства в Дамаске. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Готовность США перехватить пуски, выпущенные по Израилю, является четким показателем уровня продолжающегося сотрудничества между вооруженными силами двух стран", - говорится в сообщении телеканала.

По данным источников телеканала, США осведомлены о том, что Иран перемещал военные силы внутри страны, включая беспилотники и крылатые ракеты. Тегеран сигнализирует о том, что "он готовится атаковать израильские цели со своей собственной территории".

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