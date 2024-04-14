https://news.day.az/world/1651823.html Иранские дроны обнаружили в небе над Ираком - ФОТО - ВИДЕО
Иранские дроны обнаружили в небе над Ираком - ФОТО - ВИДЕО
Десятки иранских дронов появились над территорией южных провинций Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
В частности, беспилотники замечены в регионах Майсан и Эн-Насирия. Они направляются в сторону Израиля.
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