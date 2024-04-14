КСИР официально подтвердил запуск ракет и беспилотников по целям на территории Израиля

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) подтвердил массированную атаку с помощью БПЛА на Израиль.

"В ответ на преступления сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) военно-космические силы КСИР поразили определенные цели на оккупированных территориях, выпустив десятки ракет и беспилотников", - приводит текст заявления государственное информационное агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению КСИР, преступлением Израиля названо "в том числе нападение на консульский отдел иранского посольства в Дамаске", приведшее к "мученической смерти иранских военных".

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил в его сторону БПЛА. В ведомстве отметили, что система ПВО и вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

13 апреля Иран запустил беспилотные летательные аппараты в сторону Израиля. После этого премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль на протяжении долгих лет готовился к возможному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого здание было полностью разрушено.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает телеканал Al Arabiya.

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