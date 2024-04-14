https://news.day.az/world/1651850.html КСИР заявил, что США пожалеют в случае участия в атаках на Иран
КСИР заявил, что США пожалеют в случае участия в атаках на Иран
США пожалеют в случае участия в атаках против интересов Ирана и получат решительный ответ со стороны его вооруженных сил (ВС).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
"Террористическое правительство Соединенных Штатов предупреждено, что любая поддержка и участие в нанесении ущерба интересам Ирана заставит [США] пожалеть [об этом] и приведет к решительному ответу со стороны вооруженных сил", - приводит текст заявления иранское государственное агентство IRNA.
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