Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на фоне атаки Ирана по территории Израиля заявил, что этого не должно было произойти. Как передает Day.Az, его слова с митинга сторонников в Пенсильвании приводит Fox News.

"Прежде чем идти дальше, я хочу сказать: "Боже, благослови народ Израиля. Он сейчас подвергается нападению. Это потому, что мы проявляем огромную слабость", - сказал Трамп.

По его словам, слабость, проявленная Вашингтоном, "невероятна, и этого бы не произошло, если бы мы были у власти". Он подчеркнул, что все понимают, почему эта атака произошла.

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