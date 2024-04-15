В Чехии производитель оружия отчитался о рекордных продажах

Выручка чешского производителя оружия Czechoslovak Group (CSG), который принадлежит чешскому миллиардеру Михалу Стрнаду, в прошлом году увеличилась а на 71% и достигла €1,7 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чистая прибыль за прошлый год достигла €210 млн - это на 49% больше, чем в 2022 году, посчитали в компании.

"Таким образом, за плечами CSG еще один рекордный год, за который компания значительно выросла по всем ключевым показателям", - рассказал финансовый директор холдинга Зденек Юрак.

CSG заявила, что получила выгоду во многом благодаря значительному увеличению расходов на оборону в Европе.

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