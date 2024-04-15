Протестующие в Тбилиси пытаются прорвать кордон полиции

В Тбилиси митингующие у здания парламента против закона об иноагентах пытаются прорвать кордон полиции, чтобы обойти законодательный орган. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что сотрудники полиции не дают протестующим этого сделать. Время от времени звучат предупреждения разойтись, в противном случае будет применена сила. Там же появились водометы. Полиция пока не применяет силу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!