Раиси пригрозил Израилю "страшным ответом"

Президент Ирана Эбрахим Раиси на фоне недавнего удара по территории Израиля в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске пригрозил "страшным ответом" на любые действия против интересов исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Операция <...> с целью наказать агрессора была проведена успешно. Теперь мы твердо заявляем, что даже малейшее действие против интересов Ирана обязательно встретит страшный, масштабный и болезненный ответ", - заявил он в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Сообщение о состоявшемся разговоре опубликовано на сайте его администрации.

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