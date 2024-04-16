США не станут усиливать санкции против Ирана после удара по Израилю

Соединенные Штаты не будут усиливать санкционное давление на Иран с целью сократить его доходы от поставок нефти по причине угрозы роста мировых цен на топливо. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на экспертов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению агентства, усиление санкционного давления на Иран приведет к сокращению поставляемой Ираном нефти на мировые рынки, что неизбежно повлечет за собой рост цен на топливо. Reuters приводит высказывание бывшего офицера ЦРУ, генерального директора аналитического агентства Rapidan Energy Group, специализирующегося на исследовании энергетических рынков, Скотта Моделла, который отметил, что, "даже если эти законопроекты будут приняты, трудно представить, что администрация [президента США Джо] Байдена будет чрезмерно активной и попытается обеспечить соблюдение существующих или новых санкций, чтобы сократить или ограничить [экспорт иранской нефти] каким-либо образом".

Мнение бывшего американского разведчика разделяет эксперт Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией) Кимберли Донован. "Я бы не ожидала, что администрация Байдена ужесточит санкции в ответ на ракетные атаки Ирана по Израилю, главным образом из-за опасений, что это может привести к росту цен на нефть", - приводит ее слова Reuters.

Наряду с этим агентство считает, что есть еще одна причина, которая сдерживает США от усиления санкций против Ирана. Это, по мнению источника, угроза осложнения отношений с Китаем, поскольку он активно закупает нефть у Ирана. Reuters также объясняет специфику иранских поставок в КНР, отмечая, что, несмотря на американские санкции, "почти вся иранская нефть, поступающая в Китай, маркируется как происходящая из Малайзии или других стран Ближнего Востока и перевозится теневым флотом старых танкеров, которые обычно отключают свои транспондеры при погрузке в иранских портах, чтобы избежать обнаружения".

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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